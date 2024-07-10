Путин поручил не затягивать с выплатами победителям и призерам Игр БРИКС

В настоящее время в Правительстве на рассмотрении находится проект постановления, согласно которому победители и призеры Игр БРИКС и их тренеры получат вознаграждение, соразмерное поощрению по итогам чемпионатов мира. Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства поручил не затягивать с этим вопросом.

«И прошу не затягивать с выплатой нашим победителям, призерам и тренерам соответствующего вознаграждения», — подчеркнул Президент.

На совещании министр спорта России Михаил Дегтярев доложил главе государства об успехе международных спортивных соревнований, прошедших в Казани. По его данным, Игры будущего объединили представителей 116 государств, став ярчайшим событием в мире спорта. Имели большой успех и состоявшиеся в июне Игры БРИКС. В них приняли участие порядка 5,5 тысячи спортсменов из 82 стран.

Дегтярев подчеркнул, что все турниры в России состоялись в открытом формате. «Такие соревнования зрелищны и актуальны, особенно в условиях отстранения наших атлетов от международных стартов», — заявил он.

За первые шесть месяцев 2024 года в России состоялось 26 международных спортивных мероприятий. Ожидается, что до конца года в стране проведут еще более 20 таких событий. В 2025 году российские спортсмены присоединятся к четвертым российско-китайским молодежным зимним играм, Спартакиаде Союзного государства и открытому чемпионату Союзного государства по биатлону.

Кроме того, по поручению Владимира Путина ведется подготовка к Международному форуму «Россия — спортивная держава», который состоится в Уфе. Ожидается участие более 3 тысяч человек, в том числе из других стран.

«Нужно будущие соревнования такого уровня, такого масштаба планировать таким образом, чтобы это не вступало в противоречие с международными календарями. Чтобы у нас было достаточное количество спортсменов высокого и самого высокого уровня. Чтобы не было проблем у них с этим календарем. <...> А так в целом, по-моему, очень хороший опыт, и желающих приехать действительно достаточно много. И прошу не затягивать с выплатой нашим победителям, призерам и тренерам соответствующего вознаграждения», — подчеркнул Президент.