На полях съезда «Единой России» ветеранам и участникам спецоперации вручили партбилеты

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На полях прошедшего в Москве XXII съезда партии «Единая Россия» ветеранам и участникам специальной военной операции, а также представителям бизнеса и активным участникам партийных проектов вручили партбилеты. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «Единой России».

В частности, обладателями партбилетов стали: участник спецоперации, доброволец, начальник группы 1-й роты 1-го батальона отдельной бригады беспилотной авиации «ГРОМ „Каскад”» Александр Мещанинов (удостоен медалей «За отвагу» и «За храбрость» II степени), сенатор от Республики Алтай, Герой РФ Амыр Аргамаков (дважды кавалер ордена Мужества), Герой РФ Владимир Сайбель, депутат Заксобрания Севастополя, Герой РФ Роман Кулаков (отмечен медалями Суворова и «За отвагу»), трижды кавалер ордена Мужества Кирилл Лосунчуков и участник спецоперации, активист ВДМОД «Волонтерская рота Боевого братства» Владислав Петриков (награжден медалью «За храбрость» I степени).

Помимо них, партбилеты получили сенатор от Республики Крым, победитель Кубка мира по шахматам Сергей Карякин, индивидуальный предприниматель в сфере легкой промышленности Вера Кузнецова, руководитель Комитета семей воинов Отечества Рязанской области, член Общественной палаты региона Людмила Ягидарова и координатор федерального партпроекта «Женское движение Единой России» в Санкт-Петербурге Инна Бурба.

XXII съезд «Единой России», прошедший в Национальном центре «Россия», собрал более тысячи делегатов со всей страны. Они утвердили задачи на 2025-2026 годы, внесли изменения в народную программу и устав, а также провели ротацию руководящих органов и приняли новое положение о работе первичных организаций.