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Политика 15 декабря 2024 14:00

Путин: власти РФ займутся проблемами ветеранов СВО с инвалидностью

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Российское руководство займется проблемами ветеранов специальной военной операции, которые получили инвалидность. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время общения с Героями России после церемонии награждения, которая прошла в Кремле. Кадры общения сегодня опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Глава государства сообщил, что ветераны СВО, имеющие инвалидность, во время общения с ним утверждают, что никаких трудностей не испытывают.

«Потом начинаешь выяснять - есть проблемы, оказывается, немало. Ну, ладно, позанимаемся», – отметил российский лидер.

#Владимир Путин
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