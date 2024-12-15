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Путин: власти РФ займутся проблемами ветеранов СВО с инвалидностью
Российское руководство займется проблемами ветеранов специальной военной операции, которые получили инвалидность. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время общения с Героями России после церемонии награждения, которая прошла в Кремле. Кадры общения сегодня опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Глава государства сообщил, что ветераны СВО, имеющие инвалидность, во время общения с ним утверждают, что никаких трудностей не испытывают.
«Потом начинаешь выяснять - есть проблемы, оказывается, немало. Ну, ладно, позанимаемся», – отметил российский лидер.
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