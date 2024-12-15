Путин: власти РФ займутся проблемами ветеранов СВО с инвалидностью

Российское руководство займется проблемами ветеранов специальной военной операции, которые получили инвалидность. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время общения с Героями России после церемонии награждения, которая прошла в Кремле. Кадры общения сегодня опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Глава государства сообщил, что ветераны СВО, имеющие инвалидность, во время общения с ним утверждают, что никаких трудностей не испытывают.

«Потом начинаешь выяснять - есть проблемы, оказывается, немало. Ну, ладно, позанимаемся», – отметил российский лидер.