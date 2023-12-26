На полтора месяца в Казани перекроют проезжую часть по ул.Фучика

С 9 января по 20 февраля в Казани полностью закроют проезжую часть на одном из участков ул.Фучика. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

Ограничение затронет участок от ул.Зорге до дома №30 по Сафиуллина. Мера принята на время установки ограждения и строительства объездной дороги в районе стройплощадки станции метро «Фучика».

В исполкоме отметили, что при проведении работ будет обеспечена безопасность водителей и пешеходов, а также беспрепятственный пропуск местных жителей и обслуживающих организаций.

Напомним, что на участке ул.Фучика — по дороге от дома №30 по ул.Сафиуллина до дома №84 по ул.Зорге введено ограничение движения, которое продлится до 2027 года. Движение будет организовано по нескольким объездным дорогам.