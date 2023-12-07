На полтора года лишили прав водителя BMW, который сбил женщину на Вишневского в Казани

Водителя BMW, который сбил на Вишневского женщину-пешехода, лишили прав на полтора года, сообщает Госавтоинспекция Казани.

«Мировой судья участка №5 по Вахитовскому району лишил права управления авто 20-летнего водителя на срок 1 год и 6 месяцев, а само расследование ДТП продолжается», – сообщили в ГИБДД и напомнили о важности соблюдать Правила дорожного движения.

Напомним, накануне в районе трех часов дня на улице Вишневского водитель BMW сбил пожилую женщину на пешеходном переходе. 68-летнюю пострадавшую увезли врачи.