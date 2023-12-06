На Вишневского в Казани водитель BMW проехал на красный и сбил 68-летнюю пенсионерку

Сегодня в районе трех часов дня на улице Вишневского водитель BMW сбил пожилую женщину на пешеходном переходе.

В городской Госавтоинспекции рассказали «Татар-информу», что водитель BMW, двигаясь по улице Вишневского, совершил наезд на 68-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе.

Позднее лихача поймали. Со слов водителя, он проехал перекресток на красный сигнал светофора.

В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы, ее увезли медики скорой помощи.