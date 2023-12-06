Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На Вишневского в Казани водитель BMW проехал на красный и сбил 68-летнюю пенсионерку
Сегодня в районе трех часов дня на улице Вишневского водитель BMW сбил пожилую женщину на пешеходном переходе.
В городской Госавтоинспекции рассказали «Татар-информу», что водитель BMW, двигаясь по улице Вишневского, совершил наезд на 68-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе.
Позднее лихача поймали. Со слов водителя, он проехал перекресток на красный сигнал светофора.
В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы, ее увезли медики скорой помощи.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников