На полигоне под Оренбургом мотострелки из Татарстана отрабатывают ведение боя

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Военнослужащие мотострелкового отделения из Татарстана отработали ведения боя в городских условиях под Оренбургом. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Отметим, что из татарстанских добровольцев сформировали три новых именных батальона. Назвали их в честь Героев Советского Союза Бориса Кузнецова и Сабира Ахтямова, а также в честь Героя России Дамира Исламова. Новые именные батальоны состоят исключительно из бойцов-контрактников.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Практические действия проводились на Тоцком полигоне. По замыслу, противник занял оборону в разрушенных зданиях. Для их уничтожения вышла штурмовая группа под прикрытием бронетранспортера БТР-82А.

Мотострелковое отделение, используя автоматы АК-74, пулеметы «Печенег» и гранатометы РПГ-7В уничтожило условного противника, зачистив здания. Отмечается, что личный состав отработал элементы тактической стрельбы, используя для укрытий стены сооружений, колодцы и окопы.

Всего в практических действиях участвовали более 100 военнослужащих. Также было задействовано около 10 единиц военной и специальной техники.

«Я служил с 2015 по 2016 годы в Президентском полку. Здесь служба намного интереснее. Мы не к дяде на пирожки едем. Мы едем защищать Родину, помочь нашим парням одержать победу. Будем все делать для того, чтобы победить и прийти домой живыми и здоровыми», – поделился командир отделения Дмитрий.

Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал о том, как сформированные в Татарстане три новых именных батальона сейчас проходят боевое слаживание в разных регионах России. Мотострелковый и артиллерийский батальоны обучаются на полигоне в Оренбургской области, танковый – на Дальнем Востоке.

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