На полигоне под Казанью сняли на видео танк Т-14 «Армата»

На танковом полигоне под Казанью сняли на видео новый танк Т-14 «Армата». Ролик появился в телеграм-канале «Южный фронт», на нем видно, как техника с легкостью проходит большой слой грязи на высокой скорости.

«Татар-информ» уже сообщал ранее о том, как мобилизованные проходят обкатку танками на полигоне под Казанью.

Предположительно, именно с обкаткой и обучением мобилизованных на новом танке связаны грохоты, которые жители Казани могли слышать в последние несколько дней.

Особенно отчетливо шум слышен в рядом находящихся поселках и жилых массивах. В частности, о грохотах «Татар-информу» рассказал один из жителей ЖК «Лесной городок».

«Этот шум, как мне кажется, появился отчетливо около нескольких дней назад. Сначала подумал, может, упало что-то большое на какой-нибудь стройке рядом, или снег с крыши свалился. Потом поняли, что, скорее всего, грохот с полигона. Часто слышим с той стороны всякие шумы – все-таки понимаем, где живем, – но этот намного громче. Слава богу, стреляют не так часто, чтобы сильно отвлекало», – сообщил агентству один из жителей «Лесного городка».