Мобилизованные в Татарстане проходят обкатку танками

Мобилизованные татарстанцы проходят обкатку танками на полигоне Казанского высшего танкового командного ордена Жукова, Краснознаменного училища. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Под руководством опытных офицеров личный состав выполнил стрельбу по смотровым приборам и метание гранаты в наиболее уязвимые части танка. Данное упражнение позволяет проверить характер и обучить действиям борьбы с танками в ближнем бою.

Также военнослужащие отработали боевые стрельбы из автоматов АК-74, пулеметов ПК и совершенствовали навыки передвижения на поле боя.