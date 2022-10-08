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Происшествия
8 октября 2022  12:20

Мобилизованные в Татарстане проходят обкатку танками

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Мобилизованные татарстанцы проходят обкатку танками на полигоне Казанского высшего танкового командного ордена Жукова, Краснознаменного училища. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. 

Под руководством опытных офицеров личный состав выполнил стрельбу по смотровым приборам и метание гранаты в наиболее уязвимые части танка. Данное упражнение позволяет проверить характер и обучить действиям борьбы с танками в ближнем бою.  

Также военнослужащие отработали боевые стрельбы из автоматов АК-74, пулеметов ПК и совершенствовали навыки передвижения на поле боя.

#мобилизация #спецоперация
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