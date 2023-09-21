На полигоне ОЭЗ «Алабуга» планируется тестировать автономные беспилотники для автодорог

На испытательном полигоне в ОЭЗ «Алабуга» планируется тестировать в том числе беспилотники пятого уровня автономности. Об этом сообщил президент Ассоциации транспортных инженеров Султан Жанказиев на пресс-конференции, которая прошла на Международном форуме Kazan Digital Week 2023.

«Есть необходимость создания пилотных участков двух типов. Есть пилотные участки, где нет необходимости создавать скорость, имитировать трафик, где создаются технологии. Таких площадок по стране десять, их хватает. Последний, третий уровень — это пилотная зона на дорогах общего пользования. Между первым и третьим должны быть пилотные зоны на изолированных территориях, где проводятся постоянные испытания, позволяющие ответить на вопросы — нужны эти технологии или нет. Вот такого у нас не было. И это впервые создается в пилотной зоне „Алабуга”», — сказал спикер.

Жанказиев отметил, что проект позволит не ожидать от бизнеса инициатив, а самим генерировать идеи, «быстро их прокручивать через пилотную зону и принимать решения — подходит или нет».

«Если бы не было пилотной зоны „Алабуга” и похожей на нее, вопрос был бы отодвинут на неопределенные перспективы, потому что мы точно знаем, что не апробированные технологии чреваты тем, что людей будут сбивать, автомобили будут терять управление. Мы хотим исключить эти риски и сделать прицел сразу на транспортные средства без органов управления. По сути, речь идет о пятом уровне автономности. Да, мы хотим, чтобы такие транспортные средства в короткой перспективе появились на дорогах общего пользования», — подчеркнул президент Ассоциации транспортных инженеров.

Пятый уровень автономности подразумевает, что автомобиль самостоятельно передвигается по дорогам общего пользования без сопровождения водителя-испытателя или инженера.

Уже с 2021 года в ОЭЗ «Алабуга» создается испытательная площадка для тестирования беспилотных автомобилей. Сейчас реализация проекта вышла на финальную стадию.

В мае на международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» заместитель начальника управления интеллектуальных транспортных систем РОСДОРНИИ Николай Торопов заявил, что испытания беспилотников начнутся уже в этом году. А основные эксперименты и исследования будут проводиться в 2024-м и в последующие годы.

По поручению и инициативе Президента РФ Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Задача нового этапа в горизонте текущего десятилетия — обеспечить именно массовое внедрение искусственного интеллекта. Оно должно охватить все отрасли экономики, социальной сферы и систему госуправления», — говорил ранее глава государства.