На подготовку маршрутов к играм и саммиту БРИКС выделили 6,1 млрд рублей

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В Казани в активной фазе находятся работы по подготовке маршрутов к играм и саммиту БРИКС, которые будут проходить в столице республики в июне и октябре. На эти цели из бюджета выделили 6,1 млрд рублей, рассказал на деловом понедельнике замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

«Этот год знаменателен для сферы благоустройства своими объемами дорожных работ. Помимо ежегодных программ, благодаря поддержке республики мы получили возможность уделить внимание большому количеству объектов, которые останутся нашим жителям как наследие мероприятий саммита БРИКС. Многие из них уже находятся в своей активной фазе», — отметил докладчик.

К Играм БРИКС в городе отремонтируют восемь участков улиц. Обновление трех участков уже завершено — это местные проезды на проспекте Победы вдоль Казанской академии тенниса и вдоль СК «Буревестник». Продолжается ремонт на участках улиц Сыртлановой, Гарифьянова, на местном проезде по проспекту Победы от ул. Сыртлановой до улицы Зорге, а также на проезде вдоль Центра бокса и настольного тенниса, на парковке перед Центральным стадионом и возле «Татнефть Арены».

К саммиту БРИКС в городе обновят еще 21 участок дорог. Уже отремонтированы тротуар и парковка возле дома № 8 по улице Ершова. Сейчас работы ведутся одновременно на шести объектах, в их числе участки улиц Карла Маркса, Батурина, Чистопольская, Право-Булачная и Лево-Булачная, Хади Такташа, мост Миллениум.

Напомним, на развитие и ремонт дорожной сети Казани в 2024 году выделили 16,3 млрд рублей.