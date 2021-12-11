На поддержку льготной ипотечной программы выделено еще 5,5 млрд рублей
Кабмин на поддержку льготной ипотечной программы направил еще 5,5 млрд рублей. Благодаря этому еще 622 тыс. граждан смогут улучшить свои жилищные условия. Распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России, а также с текущей динамикой выдачи ипотечных кредитов», — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале Кабмина.
«Льготная ипотека» была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли. Благодаря программе граждане могут получить кредит до 3 млн рублей по ставке 7% годовых на покупку жилья или строительство частного дома. Получить такой кредит можно до конца действия программы (до 1 июля 2022 года).
Ранее сообщалось, что Кабмин продлил льготную семейную ипотеку до конца 2023 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.