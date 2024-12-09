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Общество 9 декабря 2024 11:18

На подарки детям из бюджета Челнов выделено свыше 9 млн рублей

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На подарки детям из бюджета Челнов выделено свыше 9 млн рублей

Из бюджета Набережных Челнов выделено более 9 млн рублей на новогодние подарки детям. Об этом на аппаратном совещании рассказал заместитель руководителя исполкома Автограда Винер Харисов.

«Подарки получат определенные категории: дети работников бюджетных учреждений, дети-инвалиды из малообеспеченных семей, опекаемые дети, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, победители, призеры всероссийских, республиканских олимпиад, а также дети участников СВО», — сообщил спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Республиканской елке примут участие 1,2 тыс. детей бойцов СВО из Челнов.

Презентация предоставлена Управлением информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

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