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На подарки детям из бюджета Челнов выделено свыше 9 млн рублей
Из бюджета Набережных Челнов выделено более 9 млн рублей на новогодние подарки детям. Об этом на аппаратном совещании рассказал заместитель руководителя исполкома Автограда Винер Харисов.
«Подарки получат определенные категории: дети работников бюджетных учреждений, дети-инвалиды из малообеспеченных семей, опекаемые дети, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, победители, призеры всероссийских, республиканских олимпиад, а также дети участников СВО», — сообщил спикер.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Республиканской елке примут участие 1,2 тыс. детей бойцов СВО из Челнов.
Презентация предоставлена Управлением информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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