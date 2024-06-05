На ПМЭФ представили родословное древо Путина, созданное по заказу его брата

На одном из стендов Петербургского международного экономического форума представлено родовое древо Президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Родословная главы государства отслежена вплоть до XVII века, его род происходит из тверских крестьян, рассказали на стенде, демонстрируя работу.

«Поиск для этого древа делал один из родственников Владимира Владимировича [Путина]. Александр Михайлович Путин (троюродный брат главы государства — прим. Т-и) — он сам историк по образованию, занимался этой работой более 20 лет и издал несколько выпусков книг [о происхождении рода Путиных]», — пояснили сотрудники стенда.

Исследования Александра Путина были визуализированы в 2015 году. На древе присутствуют 13 поколений родственников нынешнего российского лидера за несколько столетий — вплоть до основателя рода по имени Никита.

«Род Путиных пошел из крестьян Тверской области, как и основное большинство родственников и родов граждан нашей страны, [это была] крестьянская страна», — добавили сотрудники стенда.

РИА Новости отмечает, что стенд, на котором представлено родословное древо Путина, принадлежит Дому семейных традиций «Кристиан», который специализируется на генеалогических исследованиях. В компании уточнили, что проведение соответствующей экспертизы занимает в среднем от десяти до двенадцати месяцев.