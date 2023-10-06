На пляже в Менделеевске смонтировали спортплощадки и места для детского отдыха

В Менделеевске продолжается благоустройство территории в Тихих Горах, где в будущем появится первый в районе пляж.

На сегодняшний день на пляже смонтированы здания охраны и общественных туалетов, установлены малые архитектурные формы, сделаны место для детского отдыха и площадка для волейбола. Через неделю будет установлено 17 опор освещения. Также строители сделают подъездную дорогу и парковку.

На пляже также появится кафе и мангальная зона. Планируется создать и палаточный уголок — каждый сможет разместиться здесь с палаткой.

«В этой зоне планируется охрана территории. Можно будет приехать с палатками, арендовать мангал и отдыхать с семьей», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района.

Создавать первый в Менделеевском районе благоустроенный пляж будут в несколько этапов. В первую очередь работ вложат 70 млн рублей, ее реализуют в 2023 году.

Обустройство пляжа станет возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», который реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ноябре в Менделеевске завершат второй этап велодорожек.