На площадях Казанского порохового завода планируется создать индустриальный парк

Казанский пороховой завод по-прежнему рассчитывает разместить на незадействованных площадях индустриальный парк малотоннажной химии. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Александр Лившиц, передает ТАСС.

По словам руководителя завода, введенные против России санкции и ухудшившаяся мировая ситуация не привели к отказу от проекта.

«На освободившихся площадях со временем, когда будут старые здания здесь снесены, то есть такая концепция - развитие индустриального парка малотоннажной химии. <…>. Мы этой концепции придерживаемся. Думаю, будем стремиться к ее реализации», — пояснил он.

При этом Лившиц заверил, что сама концепция утверждена, однако конкретные сроки реализации проекта он пока назвать не может.

Ранее Минпромторг Татарстана информировал, что завершить возведение индустриального парка планируется в 2024 году. Там предполагается разместить предприятия по производству малотоннажной химии, металлоизделий, высокотехнологичного оборудования и техники. Строительство первой очереди позволит создать примерно 300 новых рабочих мест.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казанский пороховой завод отметил получение звания «Предприятие трудовой доблести».