Казанский пороховой завод отметил получение звания «Предприятие трудовой доблести»

Сегодня в музее боевой и трудовой славы «Заречье» Казанского порохового завода (КПЗ) прошел праздничный концерт, приуроченный ко Дню Победы в Великой Отечественной войне и присвоению заводу звания «Предприятие трудовой доблести».

«Мы очень гордимся, что нашему заводу присвоено почетное звание "Предприятие трудовой доблести". Наш завод несомненно внес неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Это единственное предприятие, которое в 1942 году осталось выпускать порох для всей страны», – заявил Генеральный директор Казанского порохового завода Александр Лившиц.

Праздничный концерт собрал ветеранов завода, творческих деятелей предприятия, а также представителей рабочих династий. Стоит отметить, что на сегодняшний день КПЗ может похвастаться наличием в рядах работников предприятия свыше 100 трудовых династий.

«Наша семья проработала на заводе в общей сложности около 300 лет. История трудовой династии нашей семьи началась в 1916 году с моего деда, который проработал 42 года в одном цехе», – рассказала представительница одной из династий Зайкина Камчурина.

Перед началом мероприятия Александр Лившиц обратился к работникам завода с приветственной речью в которой напомнил о достижениях предприятия в годы Великой Отечественной войны.

Генеральный директор завода подчеркнул, что до 1944 года завод выпускал заряды для легендарной бесствольной системы полевой реактивной артиллерии «Катюша», в разработке которых КПЗ также приял участие. Лившиц отметил, что за годы войны предприятием было выпущено свыше 100 тыс. тонн порохов и более 143 миллионов зарядов.

«За этими сухими цифрами стоит самоотверженный труд наших работников, которые в годы войны работали круглыми сутками и спали рядом со станками. Причем трудились на предприятии в основном старики, женщины и дети», – подчеркнул спикер.

После его слов началась концертная программа. Гости праздника смогли насладится поэтическими и вокальными номерами от творческих коллективов завода, а также вспомнили заводские истории и узнали о новых планах родного для них предприятия.

Напомним, что в апреле этого года Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об учреждении в республике нового почетного звания – «Предприятие трудовой доблести». Оно должно подчеркнуть огромный вклад республиканских производств в Победу в Великой Отечественной войне.

К слову, в конце 2019 года Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о присвоении российским городам почетного звания «Город трудовой доблести», среди них оказалась и Казань. В сентябре 2021-го глава государства подписал указ о присвоении звания еще 12 городам РФ.