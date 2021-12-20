На площадке астрономической обсерватории КФУ хотят провести фестиваль кино «360°»

На территории астрономической обсерватории Казанского федерального университета может пройти фестиваль кино «360°». Такую идею высказал главный продюсер российского общества «Знание» Иван Лебедев во время марафона «Время открытий» в культурно-спортивном комплексе «УНИКС».

«Есть идея провести в обсерватории ближе к лету фестиваль фильмов „360°”. Потому что в этой обсерватории можно снимать и показывать фильмы так, как их не снимает и не показывает никто. Это очень интересная площадка, историческое место. Думаю, что такой объект достоин быть включен в Список [Всемирного наследия] ЮНЕСКО», — заметил Лебедев.

Ректор КФУ Ильшат Гафуров добавил, что на территории обсерватории формируется новая площадка — центр изучения дальнего и ближнего космоса.

«Мы формируем новый кластер на площадке обсерватории. Там строятся новые корпуса, там же будет строиться студенческая гостиница. Там можно будет обсуждать вопросы, связанные с изучением ближнего и дальнего космоса, глобальным потеплением, поскольку там же формируется специальная лаборатория, она называется “карбоновый полигон”. И вышло постановление Правительства РТ по созданию такого полигона именно на этой территории», — пояснил руководитель вуза.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на площадке Казанского федерального университета открылась мультимедийная студия-лекторий российского общества «Знание».