В КФУ открылась мультимедийная студия-лекторий российского общества «Знание»

На площадке Казанского федерального университета сегодня открылась мультимедийная студия-лекторий российского общества «Знание». Студия площадью 650 кв. метров, рассчитанная на 390 посадочных мест, расположилась в культурно-спортивном комплексе «УНИКС».

«Такие студии мы создаем по всей России, чтобы сделать более доступными знания на местах, в каждом уголке нашей страны. С другой стороны – мы хотим дотянуться до самых интересных, выдающихся лекторов и дать некий социальный лифт на федеральный уровень. Мы стараемся затронуть все сферы знаний – от естественных до гуманитарных наук, чтобы каждый человек смог найти для себя что-то интересное и важное», – рассказал генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

По его словам, в Казани открылась третья студия общества «Знание» после Москвы и Сочи. «Рад, что в числе первых открывается студия в Казани. Ведь Татарстан очень активно включился в перезагрузку общества “Знание”, которая стартовала в апреле этого года по поручению Президента России Владимира Путина», – подчеркнул Древаль.

Он отметил, что в каждой студии будет работать команда профессиональных продюсеров и режиссеров. «Они будут снимать лекции и интервью с интересными спикерами, а также туристический и географический контент в уникальных местах региона, показывать местную культуру. Поскольку все студии соединены с центральной студией в Москве, возможно, когда-нибудь все это превратится в просветительский телеканал “Знание”», – поделился планами гендиректор общества.

Ректор КФУ Ильшат Гафуров добавил, что Казанский федеральный университет начал сотрудничать с обществом «Знание» в сентябре, реализовав совместные проекты. «Думаю, мы будем работать по принципу взаимного дополнения. У нас много проектов, которые нуждаются в продвижении, популяризации. Данная площадка будет ориентирована на подготовку лекторов в разных предметных областях. Она нам необходима для разговора, объяснения наших активностей, рассказа о той деятельности, которой занимается университет», – уточнил он.

Главный продюсер общества «Знание» Иван Лебедев сообщил, что всего до конца года будет открыто девять мультимедийных студий в разных регионах России, а в следующем году – еще одна.

«База в Казанском университете будет заниматься не только Татарстаном, она станет большой точкой для всего Поволжья, куда будут стекаться лучшие лекторы, слушатели. В КФУ много преподавателей, которым есть что рассказать и поделиться опытом, идеями со всей Россией. Здесь мы будем обкатывать новые форматы, допустим, школу молодого журналиста, будем помогать развиваться внутреннему телеканалу университета, делиться контентом», – заметил он.

Неотъемлемой частью всех региональных студий, по словам Лебедева, является молодежная редакция. «Это некая точка притяжения для молодежи. Наша задача искать молодых ребят, у которых горят глаза, которым интересно что-то новое. Для этого и нужна молодежная редакция. Все студии будут соединены в единую московскую центральную аппаратную, что позволит проводить телемосты, теледебаты, сотрудничать аудиториям», – пояснил он.

По мнению заместителя министра по делам молодежи РТ Софьи Мустафиной, «создана хорошая площадка для того, чтобы подготовить свой контент и грамотно его передать другим». «И главное – здесь можно будет обучаться. Важно, что сюда по собственному желанию придут те люди, которые хотят получить дополнительные знания по интересам», – заявила она.

Российское общество «Знание» – это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста.