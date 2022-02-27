На площади у Дома народного творчества Нижнекамска отпразднуют Широкую Масленицу

Фото предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

В воскресенье, 6 марта, в Нижнекамске на площади у Дома народного творчества пройдет Широкая Масленица. Об этом сообщается в Instagram учреждения.

Для гостей праздника организована яркая и насыщенная программа: театрализованные представления, традиционные состязания и прощание с Масленицей. Также все желающие смогут угоститься блинами.

Празднование Масленицы запланировано на десять утра.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Нацмузей Татарстана приглашает жителей Казани праздничную неделю «Госпожа честная Масленица».