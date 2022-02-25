Нацмузей РТ приглашает казанцев на праздничную неделю «Госпожа честная Масленица»

С 28 февраля по 6 марта в Нацмузее РТ состоится праздник «Госпожа честная Масленица». Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения.

В преддверии праздника музей подготовил специальную выставку «Как на масляной неделе», а также праздничную программу. Посетители увидят все старинные символы масленичного веселья – самовары, блинницы, санки, лыжи и балалайки.

На мастер-классе ребята не только поиграют в снежки, но и сделают своими руками главный весенний сувенир – солнце. Также гостей ожидает программа «Госпожа честная Масленица». В ней – забавы, конкурсы, встреча с чучелом и чаепитие с блинами.

Помимо этого, проводы зимы запланированы и в других музеях Казани.