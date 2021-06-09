Световое шоу и обрядовые танцы: в Казани сегодня состоится открытие Дней Якутии в РТ

Сегодня на площади перед театром Камала пройдет торжественное открытие Дней Якутии. Гостей ожидает яркая культурная программа: игра на хомусе в исполнении этногруппы «Айархаан», круговой обрядовый танец «Осуохай».

В 9 часов вечера состоится церемония открытия с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова и главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева. Также ожидается световое шоу.

В 21.55 начнется показ спектакля «Улуу Куданса» («Кудангса Великий») от театра «Олонхо». Спектакль поставлен по эпическому произведению одного из основоположников Якутской АССР и национальной советской литературы Платона Ойунского и повествует о самоотверженности вождя Кудангса, который ради благополучия своего народа готов принять любую кару.

В Дни Якутии татарстанцев ожидает серия выставок произведений изобразительного искусства, изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, театральные постановки, кинопоказы, круглые столы и многое другое.