В Елабуге после реконструкции площади Ленина уличные фонари стилизуют под старину

В Елабуге модернизируют систему уличного освещения. На площади Ленина в преддверии 77-й годовщины Победы завершилась реконструкция. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации муниципалитета.

Деньги на ремонт выделены из местного бюджета. В рамках реконструкции строители убрали старые столбы, подготовили траншеи для установки новых опор освещения. Специалисты отмечают, что при проведении работ основной задачей является повышение эффективности осветительной системы.

«Земляные работы начались 30 апреля. Пусконаладочный процесс стартует завтра. Благоустройство территории завершится до 8 мая», — уточнила пресс-секретарь администрации Екатерина Сайбель.

Всего на площади будет установлено 65 кованных фонарей, стилизованных под старину. Таким образом, старые железобетонные опоры заменены на более современные, а подвесные линии спрятаны под землю.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Елабуге после двух лет перерыва пройдет шествие «Бессмертного полка».