На площади Азатлык в Набережных Челнах зажгли огни на главной елке

В Набережных Челнах состоялось открытие главной городской елки на площади Азатлык. Праздничное настроение создавали лучшие артисты и творческие коллективы Автограда. Также состоялся карнавал сказочных персонажей. Фото и видео появилось в телеграм-канале городской администрации.

Всех пришедших на праздник порадовали новогодние украшения и гирлянды, для детей провели игры, можно было покататься на катке. А новогодние огни на елке челнинцы зажгли вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Руководитель исполкома Фарид Салахов поздравил гостей и горожан с наступающим праздником. Он напомнил, насколько продуктивным был этот год. В Набережных Челнах открылись две новые школы и детский сад. Благодаря федеральной программе отремонтировано 8 школ и 7 пищеблоков.

«Это всё стало возможным благодаря нашей совместной созидательной и плодотворной работе. При поддержке Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, Правительства нашей страны и вниманию Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова эта работа будет продолжена и в следующем году», — подчеркнул Салахов.

Также он отметил, что в городе ведется большая работа по поддержке военнослужащих и их семей, помогают и новым регионам России. К благому делу присоединились все неравнодушные жители, ТОС, предприятия, организации и бизнес.

«Встречая Новый год, мы всегда ждем от него всего самого лучшего и положительного, а всё негативное и плохое, рассчитываем, что заберет год уходящий. Поздравляю вас с наступающим годом, объявленным Владимиром Путиным Годом семьи. Я желаю, чтобы вы его встретили в кругу своих родных и близких, дарили друг другу поздравления и подарки и всегда были друг с другом», — поздравил челнинцев Фарид Салахов.

Традиционное празднование Нового года пройдет на площади Азатлык. Жители и гости города смогут увидеть праздничную программу, выступления артистов, также прозвучат поздравления от главных героев праздника Деда Мороза и Снегурочки.

Праздничные ёлки во всех трёх районах города уже открыты. Это новогодние площадки в поселке Сидоровка, Замелекесье, на площади перед ДК «Энергетик», бульварах Энтузиастов, Боровецкий, Шишкинский в парке Победы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах пройдет кинопоказ с Дедом Морозом и подарками для семей бойцов СВО.