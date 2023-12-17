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В Челнах пройдет кинопоказ с Дедом Морозом и подарками для семей бойцов СВО
Через неделю, 24 декабря, в Набережных Челнах состоится предновогодний праздничный кинопоказ с Дедом Морозом и подарками. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе администрации Центрального района Автограда.
«Поддержка семей военнослужащих — наша приоритетная задача, — отметил глава Центрального района Эдуард Фаттахов. — На следующей неделе, 24 декабря, мы организуем предновогодний праздничный показ с Дедом Морозом и подарками».
Сегодня совместно с руководством города, депутатами и организациями администрация вновь организовала поход в кино для семей военнослужащих — в кинотеатр пригласили 320 детишек.
Ребята и их мамы посмотрели семейный фильм «Манюня: Новогодние приключения».
Перед показом всех угостили сладостями и соком.
Финансовую поддержку при организации этого мероприятия оказал предприниматель Егор Юдин.
«Работа по поддержке семей военнослужащих будет продолжаться. Поддержим семьи, чьи отцы и мужья сейчас защищают нашу Родину!» — заверил Фаттахов.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба администрации Центрального района Набережных Челнов.
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