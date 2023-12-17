В Челнах пройдет кинопоказ с Дедом Морозом и подарками для семей бойцов СВО

Через неделю, 24 декабря, в Набережных Челнах состоится предновогодний праздничный кинопоказ с Дедом Морозом и подарками. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе администрации Центрального района Автограда.

«Поддержка семей военнослужащих — наша приоритетная задача, — отметил глава Центрального района Эдуард Фаттахов. — На следующей неделе, 24 декабря, мы организуем предновогодний праздничный показ с Дедом Морозом и подарками».

Сегодня совместно с руководством города, депутатами и организациями администрация вновь организовала поход в кино для семей военнослужащих — в кинотеатр пригласили 320 детишек.

Ребята и их мамы посмотрели семейный фильм «Манюня: Новогодние приключения».

Перед показом всех угостили сладостями и соком.

Финансовую поддержку при организации этого мероприятия оказал предприниматель Егор Юдин.

«Работа по поддержке семей военнослужащих будет продолжаться. Поддержим семьи, чьи отцы и мужья сейчас защищают нашу Родину!» — заверил Фаттахов.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону