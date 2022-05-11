Татарстан выделит 6,7 млн рублей на план реконструкции бывшего ресторана «Парус» в Казани

План реконструкции бывшего ресторана «Парус» на Кремлевской набережной в Казани обойдется бюджету Татарстана в 6,7 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Согласно документации, общая площадь территории бывшего ресторана составляет почти 4 тыс. кв. метров, а площадь будущего здания – около 3,8 тыс. кв. метров. После ремонта здесь будет размещен Институт пространственного планирования Республики Татарстан.

Здание будет включать четыре этажа, в том числе один подземный. На нем разместят конференц-зал на 40 человек, бытовые и технические помещения, архивы и два рабочих кабинета. На первом этаже построят кафе на 60 мест, гардеробы и кабинеты для сотрудников. Третий этаж полностью отдадут для рабочих мест сотрудников, а на четвертом разместят комнаты для совещаний.

Заказчиком проекта выступает «Главинвестстрой РТ». Он будет принимать заявки на участие в тендере до 16 мая этого года, а 18 мая будет определен победитель. План будещего Института пространственного планирования Республики Татарстан должен быть готов в августе 2022 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Институт пространственного планирования РТ возглавил замглавы института генплана Москвы.