На Пионерском озере в Нижнекамске спасли лебедя со сломанным крылом

В Нижнекамске сегодня спасали лебедя, который не смог улететь из-за поврежденного крыла. Птица была замечена на Пионерском озере. Первую попытку спасти пернатого специалисты предприняли несколько дней назад, но из-за тонкого льда тогда добраться до лебедя не удалось. Сегодня операция прошла более успешно.

Однако птица не слишком была рада данному факту. Не понимая, что люди идут к ней на помощь, пернатый устроил игру в догонялки. Правда, погоня продолжалась не долго, лебедь все-таки попал в окружение и оказался в руках специалистов.

Спустя несколько минут лебедь был в безопасности, на руках у начальника нижнекамского отдела Госкомитета по биоресурсам Эдуарда Иванова. У пернатого было повреждено крыло.

«По этой причине он летать и не может. Может где-то зацепился — за провода, веревку, за браконьерскую сеть. Сейчас будем его пристраивать. У нас уже есть лебеди с похожими травмами», — сказал он.

Отметим, что это не первый случай в Нижнекамске этой осенью, когда люди приходят на помощь лебедям. В октябре в теплые края не могла улететь целая семья пернатых. У одной из птиц тоже было сломано крыло. Ее также отловили и отправили на передержку. Теперь компанию ему составит этот сородич.

На передержке лебеди пробудут до весны, затем их снова выпустят в естественную среду обитания. Возможно, пернатые следующей осенью уже смогут полететь. Если же травмы будут иметь более серьезные последствия, то птиц снова придется вылавливать.