Семья лебедей не может улететь из Нижнекамска на юг из-за травмы одной из птиц

Недалеко от Нижнекамска семейство лебедей не может улететь в теплые края из-за того, что у одной из птиц повреждено крыло. Сейчас под опеку их взял дачник Валерий Борисов. Уже совсем скоро озеро замерзнет, и мужчина боится, что из-за одного сородича может погибнуть целая стая.

При приближении посторонних птицы шипят. «Не шуми, не шуми. Все нормально», — успокаивает пернатых нижнекамец.

Мужчина знаком с лебединой парой уже 7 лет и хорошо знает их повадки. Каждое лето они живут на озере возле его дачи. В этом году приключилась неприятная история: один из пернатых повредил крыло. «Мне его стало жалко», — признается Валерий.

Ему птицы доверяют как своему. Кормит он их два раза в день, общение настолько тесное, что пернатые даже выполняют некоторые его команды.

Пока мужчина отвлекал стаю, начальник Нижнекамского отдела Госкомитета РТ по биоресурсам Эдуард Иванов внимательно осмотрел травмированного лебедя. Повреждение крыла действительно есть. По словам специалиста, чаще всего их птицы получают, когда в полете цепляют линии электропередач. Изначально планировалось забрать лебедя на реабилитацию, но в итоге этого пока решили не делать.

«Пока будем наблюдать», — резюмировал Иванов.

До заморозков еще достаточно времени. Аппетит, как отметил Эдуард Иванов, у птицы хороший, а значит, есть шанс на самостоятельное восстановление.

Кстати, это уже третий случай в Нижнекамске, когда лебедям нужна помощь человека. Два предыдущих раза пернатые приземлялись на дачных участках.