На Петербургском международном форуме Татарстан планирует подписать более 30 соглашений

Во время проведения Петербургского международного экономического форума Правительство Татарстана планирует подписать более 30 различных соглашений. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«В этом году делегацию Республики Татарстан на Петербургском экономическом форуме возглавит Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. В состав делегации входят ключевые министры экономического блока — это, помимо Агентства инвестиционного развития, министр экономики, министр промышленности и торговли, а также ряд отраслевых министерств и ведомств, в том числе министерство цифровизации будет представлено, так как большое количество сессий в этом году посвящено именно этой теме», – сказала Минуллина.

Помимо этого в состав делегации включены представители Иннополиса и особых экономических зон «Алабуга» и «Иннополис», а также ряда предприятий республики и деловых объединений, таких как Фарммедполис, Машиностроительный кластер и территориально-производственный кластер Иннокам, подчеркнула глава АИР РТ.

Она добавила, что на стенде Татарстана помимо традиционных презентаций, освящающих экономику, промышленность, туристический и социально-культурный потенциал, будет также представлен ряд ключевых проектов: поддержка бизнеса в период пандемии в 2020 году, вторая очередь строительства города Иннополис и стратегические планы по развитию города. Также в центральной презентации мы будет представлять проект «Мои субсидии».

На форуме планируется подписание соглашений о намерении партнерства в рамках подготовки к проведению Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года в г. Казани между АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» и компанией «Тойота Россия». Подписание соглашения между Правительством Республики Татарстан и Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо» о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также с АО «РОСНАНО», ООО «Волга-Днепр-Москва» и другими крупными компаниями.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстанская делегация во главе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) планирует встретиться с руководителями регионов России, представителями крупных отечественных компаний и делегациями из Израиля и Бахрейна.