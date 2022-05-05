На первых теплоходах в Болгарский музей-заповедник прибыли туристы из Москвы и Самары

С открытием круизной навигации у туристического причала Болгарского музея-заповедника остановились первые теплоходы: 2 мая прибыли туристы на судне «Тимирязев» (судоходная компания «Белый лебедь») из Москвы, 3 мая — теплоход «Алексей Толстой» («Росвояж») из Самары. Об этом «Татар-информу» рассказала заместитель директора по развитию Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Лилия Сафина.

«В общей сложности на первом теплоходе прибыли порядка 200 туристов, на втором — 150. Путешественники из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Москвы, Ярославля и других городов познакомились в этот день с глубокой историей государства Волжско-Камская Болгария, интересными легендами и историческими фактами», — уточнила собеседница агентства.

Туристов на берегу встречали в традициях Великого Болгара: гостей поприветствовали «Хан болгарский» и «Ханбике», которая угостила традиционным угощением — чак-чаком. Для гостей была организована экскурсионная программа с посещением Музея болгарской цивилизации, Музея Корана, Болгарского городища, комплекса «Белая мечеть» и природно-исторического комплекса «Колодец Габдрахмана». Также в новом сезоне для туристов подготовлена интерактивная программа с мастер-классом «Бал-май».

Следующий заход теплоходов ожидается 12 мая, к причалу музея-заповедника пристанет сразу четыре теплохода.

«Туристам предлагают разные программы в зависимости от времени стоянки, есть стоянки пяти- и семичасовые. Для гостей подготовлены маршруты и на верблюжью ферму, по музейным объектам на Музейной улице. Главные объекты — Музей Болгарской цивилизации и Музей Корана — посещают 80% туристов. Для пожилых туристов для их комфорта предусмотрены электромобили. Также гости любят гулять по красивой исторической набережной, которая подсвечивается в темное время суток», — рассказала Лилия Сафина.

За май при благоприятной погоде в Болгарский музей-заповедник зайдет около 20 туристических судов. В общей сложности Болгар примет 150 теплоходов, о чем ранее сообщал «Татар-информ».