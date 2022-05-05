Уха, квас, чай с травами: Болгар подготовил речным туристам в РТ гастрономическую новинку

Фото: Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник

В Болгарском музее-заповеднике для туристов теплохода «Алексей Толстой», который прибыл из Самары, представлена новая интерактивная экскурсионная программа «Гастрономический Болгар». Об этом «Татар-информу» сообщила заведующая отделом организации экскурсий Болгарского музея-заповедника Гульнара Прокофьева.

Маршрут включил посещение объектов на «Музейной улице», а также прогулку по территории городища. В музее дворянства Спасского уезда гости узнали от самой «дворянки» об известных семьях — выходцах из района, увидели предметы из обихода дворян, посмотрели обустройство усадьбы и надворные постройки. Там же туристы могли продегустировать любимый напиток — квас.

«Любовь к квасу не знала сословных границ: его с одинаковым удовольствием пили и бедняки, и представители привилегированных классов, делали квас по собственному фамильному рецепту. У каждого был особый секрет приготовления», — отметила Гульнара Прокофьева.

В музее «Город на реке» туристы узнали историю города, имевшего сразу три названия: Спасск – Куйбышев – Болгар, — которая неразрывно связана с Волгой. Экспонаты, представленные там, подтверждают развитие ремесел и промыслов, связанных с рекой.

Местный «рыбак» поведал гостям историю рыболовства и угостил болгарской ухой. Он также поделился с гостями рецептом приготовления вкусного рыбного супа и рыбацкими байками.

В музее «Болгарское чаепитие» туристы узнали о традициях чайной культуры и ее связях с историей региона начиная с эпохи Средневековья. Они увидели большую коллекцию самоваров, попробовали болгарский чай с травами, приготовленный на костре, и поучаствовали в мастер-классе по приготовлению национального угощения «Бал-май».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Болгарский музей-заповедник подготовил масштабную программу к началу туристического сезона.