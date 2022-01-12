На первый городской конкурс «Лапа дружбы» в Казани поступило 36 заявок

На грантовый конкурс «Лапа дружбы» в Казани подали 36 заявок — они принимались от образовательных учреждений, школьников и их родителей. Конкурс впервые проводится в столице республики и направлен на защиту бездомных животных, сообщает пресс-служба Управления образования исполкома Казани.

Заявочная кампания стартовала в середине ноября 2021 года. Участникам нужно было разработать проект по одному из пяти направлений. Так, в номинации «Человек собаке друг» нужно было предложить решения, как пристроить бездомных животных. Всего было прислано 10 проектов. В категории «Зооволонтер» принимались проекты, направленные на популяризацию интересных и эффективных подходов в работе с бездомными животными и приютами.

Комиссия будет рассматривать работы до середины февраля, результаты станут известны в марте. Образовательные учреждения смогут получить гранты до 200 тыс. рублей. Победители в «семейной» номинации за первое место получат 150 тыс. рублей, за второе — 100 тыс. рублей, за третье — 50 тыс. рублей.