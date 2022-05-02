В Первомай остров-град Свияжск принял почти 20 тыс. туристов и четыре теплохода

В день открытия туристического сезона музей-заповедник «Остров-град Свияжск» посетило 19 352 туриста. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

«Первомай прошел замечательно, туристы не испугались переменчивой погоды, а также снега и града. На Ленивом торжке состоялась интерактивная сказка с участием гусляра. Все гости острова могли быстро научиться играть на гуслях», — отметила собеседница агентства.

Также 1 мая к причалу острова-града прибыло четыре теплохода — «Фурманов», «Суворов», «Алдан» и «Попов». На них в общей сложности прибыло 900 туристов.

Сегодня поток туристов продолжает прибывать на остров. Как отметила Юлия Нуреева, их ничуть не меньше, чем вчера. Гостям предлагают поучаствовать в стрелецких забавах на Ленивом торжке, мастер-классах, занятиях от педагогического отдела музея-заповедника.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что музей-заповедник «Остров-град Свияжск» увеличит прием туристов по речной навигации.