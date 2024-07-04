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На первом участке трассы М12 начнут круглосуточно мониторить поток машин
Интеллектуальная транспортная система, которой оснащен первый участок платной скоростной трассы М12 «Восток», получила заключение о соответствии. Об этом сообщает пресс-служба Ростехнадзора.
Речь идет об участке магистрали протяженностью 80 километров от пересечения с Московским большим кольцом до пересечения с трассой М7 «Волга» во Владимирской области.
Застройщиком выступила госкомпания «Автодор». Проверкой занималось Центральное управление федерального ведомства, оно не обнаружило нарушений.
«Ввод в эксплуатацию интеллектуальной системы позволит вести мониторинг за потоком автотранспорта в круглосуточном режиме», — пояснили в Ростехнадзоре.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что за полгода количество поездок по трассе М12 достигло 12 млн.
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