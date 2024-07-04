На первом участке трассы М12 начнут круглосуточно мониторить поток машин

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Интеллектуальная транспортная система, которой оснащен первый участок платной скоростной трассы М12 «Восток», получила заключение о соответствии. Об этом сообщает пресс-служба Ростехнадзора.

Речь идет об участке магистрали протяженностью 80 километров от пересечения с Московским большим кольцом до пересечения с трассой М7 «Волга» во Владимирской области.

Застройщиком выступила госкомпания «Автодор». Проверкой занималось Центральное управление федерального ведомства, оно не обнаружило нарушений.

«Ввод в эксплуатацию интеллектуальной системы позволит вести мониторинг за потоком автотранспорта в круглосуточном режиме», — пояснили в Ростехнадзоре.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за полгода количество поездок по трассе М12 достигло 12 млн.

Федеральная трасса М12 «Восток» проходит по территории девяти регионов, в том числе Татарстана. Общая протяженность магистрали от Москвы до Тюмени должна составить около 1961 километра. Президент РФ Владимир Путин 21 декабря 2023 года по видеосвязи открыл участок трассы от Москвы до Казани протяженностью 810 километров. Строительство М12 ведется по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».