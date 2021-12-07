На первом сборе в Турции «Рубин» сыграет с воронежским «Факелом»

На первом сборе во время зимней паузы в Турции «Рубин» сыграет матч с воронежским «Факелом». Эту информацию подтвердили корреспонденту ИА «Татар-информ» в пресс-службе казанского клуба.

В пресс-службе пока не сообщили дату сбора.

На данный момент «Рубин» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы РПЛ с 22 двумя очками после 17 матчей. До паузы им еще предстоит сыграть в Самаре с «Крыльями Советов». В своем последнем матче казанцы на выезде уступили «Нижнему Новгороду» со счетом 2:1.