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Ру Тат
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Спорт
7 декабря 2021  15:10
Арсений Каримов

На первом сборе в Турции «Рубин» сыграет с воронежским «Факелом»

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На первом сборе во время зимней паузы в Турции «Рубин» сыграет матч с воронежским «Факелом». Эту информацию подтвердили корреспонденту ИА «Татар-информ» в пресс-службе казанского клуба.

В пресс-службе пока не сообщили дату сбора.

На данный момент «Рубин» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы РПЛ с 22 двумя очками после 17 матчей. До паузы им еще предстоит сыграть в Самаре с «Крыльями Советов». В своем последнем матче казанцы на выезде уступили «Нижнему Новгороду» со счетом 2:1.

#фк рубин #сборы
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