На первом фестивале «Рок-берега» в Чистополе выступят 12 групп

В Чистополь на фестиваль «Рок-берега» приедут 12 музыкальных групп. Организаторы обещают 8 часов живого звука и премьеры, пишет газета «Республика Татарстан».

«На фестиваль „Рок-берега“ приедут люди со всего Татарстана. Для многих это первый визит в Чистополь. И, конечно же, мы хотели бы, чтобы они полюбили наш замечательный город. Мы постарались продумать программу дня до мелочей», — отметила заместитель руководителя горисполкома по социальным вопросам Галина Задворнова.

По ее словам, на Центральной площади будут работать фуд-корты, сувенирные лавки, организованы детская развлекательная зона и пешеходные экскурсии по центру Чистополя, состоятся мастер-классы. В этот день будут открыты все музеи города.

Программа официально стартует в 3 часа дня выступлением воспитанников школ рока и завершится ближе к 11 часам вечера номерами хэдлайнеров — Clever orchestra и ВИА «Волга-Волга». Вход для зрителей свободный.

Напомним, многочасовой музыкальный марафон в Чистополе состоится впервые.