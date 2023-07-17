В Чистополе впервые пройдет фестиваль «Рок-берега»

Фото предоставлено ВИА «Волга-Волга»

Фестиваль «Рок-берега» пройдет в Чистополе 6 августа. Это будет многочасовой музыкальный марафон со свободным входом для зрителей. Он пройдет в рамках X открытого музыкального фестиваля «Волга-Волга» и проекта BIG TWIN MUSIC.

В фестивале примут участие рок-группы Татарстана. Хэдлайнер фестиваля – ВИА «Волга-Волга», который несколько лет подряд успешно проводит свой рок-фестиваль. Также в рамках фестиваля будет представлен уникальный проект «Русская классика в рок-обработке» от CLEVER Orchestra.

«Музыкальный фестиваль – один из значимых для нас проектов, через него прошли более 300 музыкантов со всей страны. В Чистополе при поддержке наших партнеров мы хотим познакомить зрителей с творчеством начинающих и уже успешно и давно работающих на ведущих сценах рок-групп Татарстана», – рассказал художественный руководитель фестиваля «Волга-Волга» Антон Салакаев.

«Здорово, что в республике рок-движение активно развивается и находит всестороннюю поддержку! Особенно приятно, что в этом году мы делаем фестиваль в Чистополе, который исторически переплетен культурным наследием поэтов, писателей и музыкантов на все времена от Исаковского, Паустовского и Пастернака, до наших современников, коллективов «Волга-Волга» и «Анимация»! Событие действительно знаковое и важное. Очень здорово, что в планах сделать это фестиваль ежегодным и масштабным!» – Поделился руководитель BIG TWIN MUSIC Григорий Корнилов.

На площади в день фестиваля будет развернуты фуд корт, дегустация напитков, детская развлекательная зона, продажа сувениров, пройдут экскурсии по городу.

«В этом году мы реализуем пилотный проект музыкального рок-фестиваля, и надеемся сделать его ежегодной традицией, которая несомненно увеличит привлекательность нашего живописного исторического города на Каме», – сообщил глава Чистопольского муниципального района Дмитрий Иванов.

6 августа 2023 г. Чистополь, Центральная площадь

15:00 – 22:30

Вход свободный.