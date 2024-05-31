На первом детском фестивале «Эйбэт!» в Казани ожидают более 10 тыс. гостей

1 июня, в День защиты детей, в Казани состоится первый детский фестиваль «Эйбэт!». Гостей мероприятия ожидают выступления звезд российской эстрады, народных артистов Татарстана, театральных коллективов, сообщают организаторы.

Так, на сцену «Татнефть Арены» выйдут группа «Пицца», народные артистки Татарстана Гузель Уразова и Эльмира Калимуллина. Свои представления казанцам покажут музыкальный театр «Домисолька» под руководством Ивана Жиганова, эстрадный шоу-театр «Шарм», театр танца «Дорога из города», студии «Изумрудный город» и «Акцент», хор «Без нот», ансамбль «Пестрая компания», студия ансамбля танца «Казань», шоу-балет «Кристалл», «Мгновение» и другие.

Первый детский фестиваль «Эйбэт!» организован по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина. Ожидается, что он станет самым масштабным торжеством, организованным в городе в День защиты детей. По оценкам организаторов, его могут посетить свыше 10 тысяч ребят из столицы Татарстана.

Подробнее о том, как в городе встретят День защиты детей, можно узнать в материале «Велоквест и фестиваль детства с «Пиццей»: программа Дня защиты детей в Казани».