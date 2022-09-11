На первой осенней ярмарке в Новой Туре реализовали продукции на 2,5 млн рублей

В Зеленодольском районе Татарстана стартовали сельскохозяйственные ярмарки. Точки с фермерской продукций, ЛПХ и КФХ разместились на трех площадках: на территории технополиса «Новая Тура», в самом городе Зеленодольске и в микрорайоне Мирный.

На территории технополиса «Новая Тура» на осенней ярмарке продавцы предлагали продукцию по сниженным ценам. Ярмарки здесь будут проходить по субботам до самого конца осени. Только за сегодняшний день здесь продали продукции на сумму более 2,5 млн рублей.

На сельскохозяйственных ярмарках продавцы предлагали картошку, лук, морковь, мед, помидоры, подсолнечное масло, мясную и молочную продукцию.

«Девять точек продавали на прилегающей территории к рынку „Дары природы“ и пять точек на прилегающей территории „Торгового двора“. Мест было предоставлено больше, некоторые фермеры не приехали, так как не успели еще собрать урожай», — рассказали «Татар-информу» в администрации района.

Традиционные осенние сельхозярмарки накануне также начались в Казани и Набережных Челнах.