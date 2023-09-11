На первой осенней сельхозярмарке казанцы купили продукции на 54 млн рублей

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В столице Татарстана 9 сентября стартовали осенние сельскохозяйственные ярмарки, которые продлятся до 23 декабря. На первой из них горожане приобрели продукции на 54 млн рублей, сообщил на деловом понедельнике в мэрии председатель Комитета потребительского рынка исполкома Казани Руслан Фазылянов.

«Уже в минувшую субботу, в первый ярмарочный день, было реализовано продукции на общую сумму 54 млн рублей», — отметил докладчик.

Фазылянов добавил, что сельхозпроизводители республики предлагают жителям Казани продовольственные товары по социально ориентированным ценам, которые ниже розничных в среднем на 15%.

Торговля организована еженедельно, по субботам, на 14 площадках во всех районах Казани. В ярмарках принимают участие представители 22 муниципальных районов Татарстана и 16 организаций агропромышленного комплекса республики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане цены на сельхозярмарках будут ниже среднерыночных.