news_header_top_970_100
Руc Тат
Экономика 11 сентября 2023 09:44

На первой осенней сельхозярмарке казанцы купили продукции на 54 млн рублей

Скопировать ссылку
На первой осенней сельхозярмарке казанцы купили продукции на 54 млн рублей
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В столице Татарстана 9 сентября стартовали осенние сельскохозяйственные ярмарки, которые продлятся до 23 декабря. На первой из них горожане приобрели продукции на 54 млн рублей, сообщил на деловом понедельнике в мэрии председатель Комитета потребительского рынка исполкома Казани Руслан Фазылянов.

«Уже в минувшую субботу, в первый ярмарочный день, было реализовано продукции на общую сумму 54 млн рублей», — отметил докладчик.

Фазылянов добавил, что сельхозпроизводители республики предлагают жителям Казани продовольственные товары по социально ориентированным ценам, которые ниже розничных в среднем на 15%.

Торговля организована еженедельно, по субботам, на 14 площадках во всех районах Казани. В ярмарках принимают участие представители 22 муниципальных районов Татарстана и 16 организаций агропромышленного комплекса республики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане цены на сельхозярмарках будут ниже среднерыночных.

#сельскохозяйственные ярмарки #Казань #Деловой понедельник
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное