«Цены будут ниже среднерозничных»: в Татарстане 9 сентября откроются сельхозярмарки

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В Татарстане 9 сентября возобновится работа сельскохозяйственных ярмарок. Цены будут фиксированные и ниже среднерозничных на 4–50% в зависимости от вида продукции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Ярмарки будут проводиться на 14 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трех площадках Нижнекамска и в 14 муниципальных районах», – рассказал глава Минсельхозпрода.

Завоз продукции на ярмарочные площадки обеспечат муниципалитеты и предприятия агропромышленного комплекса. Сельскохозяйственные ярмарки будут работать ежедневно до 23 декабря.