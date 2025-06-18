На пешеходном переходе в Казани водитель самоката сбил женщину

Сегодня вечером на улице Сыртлановой 41-летний водитель электросамоката сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, с черепно-мозговой травмой и сотрясением пострадавшую 50-летнюю женщину увезли в РКБ.

Ранее мы писали, что в столице Татарстана с 22 апреля по середину июня организовали четыре рейда по эвакуации неправильно размещенных электросамокатов. Всего эвакуировано 928 средств индивидуальной мобильности.

Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал электросамокаты угрозой как для тех, кто их использует, так и для окружающих.