За полтора месяца в Казани эвакуировали почти тысячу электросамокатов

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В столице Татарстана с 22 апреля по середину июня организовали четыре рейда по эвакуации неправильно размещенных электросамокатов. Всего эвакуировано 928 средств индивидуальной мобильности. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель Комитета по транспорту исполкома Казани Алексей Сидоров.

«С 22 апреля стартовал сезон аренды самокатов, и за прошедшие полтора месяца уже есть ДТП с пострадавшими», – отметил докладчик.

По словам Сидорова, в 2025 году начали действовать ограничения по размещению электросамокатов в центре Казани, в результате чего почти 500 парковок этого вида транспорта были закрыты. При этом в городе продолжают работать более 1,4 тыс. таких парковок.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что ограничение движения электросамокатов – не самоцель, оно направлено исключительно на безопасность и поддержание порядка в городе.

«Мы не можем раздвинуть улицы, поэтому вынуждены ограничивать трафик. Там, где ширина тротуара не соответствует безопасности, мы будет отдавать приоритет пешеходам», – заверил мэр столицы РТ.

Он добавил, что, несмотря на различные ограничения, руководство города заинтересовано в развитии сети электросамокатов, так как они позволяют добираться до труднодоступных мест и территорий, где не ходит общественный транспорт. «Бизнес не должен быть ущемлен, но приоритет за пешеходами», – заключил Метшин.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал электросамокаты угрозой как для тех, кто их использует, так и для окружающих.