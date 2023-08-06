На школьные автобусы для двух районов Татарстана направят более 15 млн рублей

Более 8 млн рублей направят на организацию транспортных перевозок детей из школ Заинского района Татарстана. Кроме того, 7,7 млн рублей планируется выделить на оказание услуг по перевозке школьников Пестречинского района, соответствующие документы размещены на сайте госзакупок.

В Заинском районе транспортное обслуживание обеспечат для учащихся школ №№1, 5, 6, 7, МБОУ «Татарская гимназия имени Р.Ш.Фардиева» и других. Документы содержат разработанное расписание для каждого учебного заведения, по которому будет курсировать транспорт. Исполнитель должен будет оказывать услуги по перевозке учащихся с использованием муниципального имущества, контракт заключается на первое учебное полугодие – с 1 сентября до 31 декабря.

В Пестречинском районе также требуется предоставить услуги по перевозке учащихся школ. Выполняться они должны автобусами, специально предназначенными для перевозки детей, принадлежащих заказчику. Срок контракта также предусмотрен на первое полугодие – до 31 декабря.

Сроки завершения подачи заявок в обоих тендерах – 14 августа.

Напомним, доставка детей до школы в Казани – это одно из решений, которое власти Пестречинского района предложили для жителей Куюков, где на сегодня наблюдается нехватка мест в учебных заведениях. Подробнее – по ссылке.