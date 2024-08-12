На переселение казанцев из аварийного жилья в 2024 году направят 73 млн рублей

В Татарстане утвердили республиканскую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилья в 2024 году. Участником программы стал город Казань, следует из постановления Кабмина РТ.

На эти цели будет выделено более 73 млн рублей. 59 млн направят из Фонда развития территорий, еще 13 млн — из бюджета Татарстана. На эти средства из 17 помещений общей площадью 574,7 квадратного метра будет расселено 60 человек.

Ранее «Татар-информ» сообщал о проекте программы, когда документ проходил антикоррупционную экспертизу. Тогда стало известно, что расселению подлежат четыре дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года: №75 по улице Гаванской, №28 и 34а по переулку Дружбы и №3 по улице Юбилейной.