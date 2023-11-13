На пересечении Горьковского шоссе с тремя улицами изменится схема движения

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани изменят схему движения автомобилей на пересечении Горьковского шоссе с улицами Фрунзе, Болотникова и Восстания. Нововведения связаны со строительством транспортного узла в рамках реконструкции магистрали.

В частности, будет закрыта одна полоса движения по улице Фрунзе. В мэрии отметили, что изменения введены до 15 декабря.

Напомним, реконструкция Горьковского шоссе будет завершена в октябре следующего года. Благодаря модернизации дорога будет расширена до шести полос, а пропускная способность увеличится почти в 2 раза – до 11 тыс. единиц транспорта в час.