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На пересечении Горьковского шоссе с тремя улицами изменится схема движения
В Казани изменят схему движения автомобилей на пересечении Горьковского шоссе с улицами Фрунзе, Болотникова и Восстания. Нововведения связаны со строительством транспортного узла в рамках реконструкции магистрали.
В частности, будет закрыта одна полоса движения по улице Фрунзе. В мэрии отметили, что изменения введены до 15 декабря.
Напомним, реконструкция Горьковского шоссе будет завершена в октябре следующего года. Благодаря модернизации дорога будет расширена до шести полос, а пропускная способность увеличится почти в 2 раза – до 11 тыс. единиц транспорта в час.
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