Проект второго участка дороги-дублера Горьковского шоссе получил положительное заключение

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В столице Татарстана проект следующего участка четырехполосной дороги — дублера Горьковского шоссе получил положительное заявление экспертизы. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«Для реализации следующего этапа в настоящее время разработан проект участка четырехполосной дороги дублера Горьковского шоссе протяженностью почти 10 километров от Храма всех религий до трассы М7. Получено положительное заключение экспертизы. Строительство будет возможно по мере выделения финансирования», — отметил Куляжев.

В апреле этого года были завершены работы и введена в эксплуатацию часть дороги — дублера Горьковского шоссе от улицы Несмелова до Храма всех религий. Общая протяженность участка составляет более 5 километров.

Куляжев также обратил внимание на то, что на этапе подготовки строительства дороги власти города выкупили больше 300 земельных участков со строениями на сумму свыше 275 млн рублей.