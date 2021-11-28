На переплавку снега в Казани потратят 125 млн рублей

В Казани на переплавку снега на стационарных снегоплавильных пунктах планируют потратить 125 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Их технической документации к тендеру следует, что с территории Вахитовского и Приволжского районов Казани предполагается собрать и вывезти 325 тыс. тонн снега. Из Советского района города собираются вывезти 105 тыс. тонн снега, из Кировского и Московского районов — 100 тыс. тонн, а из Авиастроительного и Ново-Савиновского районов — 85 тыс.

Кроме того, еще 10 тыс. тонн снега будут вывезены с территорий, за которые отвечает Комитет внешнего благоустройства исполкома столицы Татарстана, а не районные администрации.

Таким образом, всего предполагается переплавить 625 тыс. тонн снега. Талая вода будет отводиться в коллектор городской канализации.

Тендер был размещен 25 ноября. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 3 декабря, а сам он состоится 6 декабря.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что казанцы могут пожаловаться на несанкционированные свалки снега.