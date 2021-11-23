Казанцы могут пожаловаться на несанкционированные свалки снега

Казанцы могут пожаловаться на незаконное складирование снега. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Сообщить о несанкционированной свалке снега можно через «Народный контроль» или интернет-приемную Минэкологии Татарстана. Кроме того, рассказать о нарушении можно по телефону: 8 (843) 267-68-67, а также написать по электронной почте: eco.signal@tatar.ru, в WhatsApp или Telegram на номер 8-987-216-97-79.

«Вопрос организации любых незаконных свалок, в том числе снежных, находится в ведении Министерства экологии, так как относится к нарушениям природоохранного законодательства», — отметили в пресс-службе.

В Казани действует семь снегоплавильных пунктов, куда должен свозиться весь собранный снег. Специальные места для складирования снега определяются при реализации плана «Буран» администрациями районов совместно с Минэкологии РТ.