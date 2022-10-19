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Транспорт
19 октября 2022  06:38

На перекрестке улиц Качалова и Шаляпина в Казани для устранения ДТП установили светофоры

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На перекрестке улиц Качалова и Шаляпина в Казани для устранения ДТП установили светофоры

В столице Татарстана на перекрестке улиц Качалова и Шаляпина установили светофоры. Об этом сообщает Telegram-канал администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Необходимость установки светофоров на этом перекрестке в пресс-службе районной администрации объяснили тем, что здесь часто случались дорожные аварии.

 

Фото: https://t.me/avp_kazan

«В рамках ликвидации подобных мест светофоры также установили на перекрестке Ф. Карима и Г. Тукая, скоро их подключат», — уточнили в администрации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в начале осени директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов призвал для снижения аварийности снизить скоростной режим на дорогах Татарстана.

#установка светофоров
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