На перекрестке улиц Качалова и Шаляпина в Казани для устранения ДТП установили светофоры

В столице Татарстана на перекрестке улиц Качалова и Шаляпина установили светофоры. Об этом сообщает Telegram-канал администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Необходимость установки светофоров на этом перекрестке в пресс-службе районной администрации объяснили тем, что здесь часто случались дорожные аварии.

Фото: https://t.me/avp_kazan

«В рамках ликвидации подобных мест светофоры также установили на перекрестке Ф. Карима и Г. Тукая, скоро их подключат», — уточнили в администрации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в начале осени директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов призвал для снижения аварийности снизить скоростной режим на дорогах Татарстана.